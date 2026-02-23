В Москве при взрыве погиб полицейский

В Москве поздно вечером 23 февраля в результате взрыва погиб сотрудник полиции. Об этом сообщили телеграм-каналы, в частности Baza. Впоследствии сообщения подтвердили в МВД и в Следственном комитете. По последним данным, погиб также человек, устроивший взрыв. Ещё два полицейских ранены.

Взрыв произошёл у Савёловского вокзала. Утверждается, что неизвестный бросил взорвавшийся предмет в автомобиль полиции, при этом он снимал свои действия на видео. Сообщалось, что он скрылся, однако впоследствии в Следственном комитете заявили, что он погиб при взрыве.

ТАСС со ссылкой на МВД подтвердил, что сотрудник ДПС погиб в результате детонации неизвестного устройства на площади Савёловского вокзала в Москве. Ещё двое полицейских ранены. Пока нет данных о типе устройства и о личности человека, который предположительно совершил нападение.