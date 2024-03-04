В Москве приговорили к длительным срокам братьев экс-сенатора Арашукова

В Москве суд приговорил двух братьев бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к длительным срокам заключения по обвинению в участии в преступном сообществе и хищениях.

Двоюродный брат Рауфа Арашукова, гендиректор компании "Газпром газораспределение Астрахань" Руслан Арашуков, получил 16,5 лет колонии строгого режима, а троюродный брат, экс-замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Беслан Арашуков – 16 лет.

Кроме того Преображенский суд Москвы осудил ещё одиннадцать человек, среди них - люди из семьи Арашуковых и бывшие сотрудники региональных подразделений "Газпром межрегионгаз" на Северном Кавказе. Самый длительный срок заключения, 19 лет колонии строгого режима, получил бывший генеральный директор компании Игорь Травинов.