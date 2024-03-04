В Москве приговорили к длительным срокам братьев экс-сенатора Арашукова

В Москве суд приговорил двух братьев бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к длительным срокам заключения по обвинению в участии в преступном сообществе и хищениях.
Двоюродный брат Рауфа Арашукова, гендиректор компании "Газпром газораспределение Астрахань" Руслан Арашуков, получил 16,5 лет колонии строгого режима, а троюродный брат, экс-замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Беслан Арашуков – 16 лет.
Кроме того Преображенский суд Москвы осудил ещё одиннадцать человек, среди них - люди из семьи Арашуковых и бывшие сотрудники региональных подразделений "Газпром межрегионгаз" на Северном Кавказе. Самый длительный срок заключения, 19 лет колонии строгого режима, получил бывший генеральный директор компании Игорь Травинов.
- Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо во время заседания Совета Федерации, ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, которое похитило природный газ на сумму в 30 миллиардов рублей, и организации убийств. Уголовные дела были также возбуждены против его отца, Рауля Арашукова. Всего обвинения были выдвинуты против двадцати человек.
- В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил Рауля и Рауфа Арашуковых к пожизненному заключению. Подсудимые вину не признали. Во время следствия оба заявляли о ненадлежащих условиях содержания в СИЗО и давлении.
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