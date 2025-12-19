Путин: Россия наступает, а Украина "не готова к миру"

Президент России Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции в Москве на вопрос о перспективах мирного урегулирования в Украине, заявил, что Украина "отказывается от завершения конфликта мирными средствами", но при этом "есть сигналы" от Киева о некой "готовности к диалогу". По словам Путина, Россия готова завершить конфликт на условиях, названных в его выступлении в МИДе в прошлом году. Речь в нём шла о выводе украинских войск из четырёх областей, на аннексию которых претендует Россия.

Ответив на вопрос о мирных переговорах, Путин описал ситуацию на фронте - как ее видят в Москве. По его словам, российские войска заняли 50% Лимана, 50% Мирнограда и 50% Гуляйполя, захватили Северск, Покровск и Купянск, а также продолжают наступать в Запорожской области, а также на Славянск и в других местах. Украинские военные оспаривали утверждения российских военных о территориальном контроле.

Комментируя поездку президента Украины Владимира Зеленского под Купянск и снятое им видео на фоне въездной стелы в город, Путин сказал, что сам город под контролем России, назвал президента Украины "талантливым артистом" и в принципе подтвердил, что въезд в город, где снял видео Зеленский, под контролем Украины. По словам Путина, российские военные скоро начнут наступление и захватят его. Некоторые провенные российские блогеры ранее называли видео Зеленского фейковым.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина, посвящённая итогам года, проходит в Москве в Гостином дворе. Как и в прошлом году, она совмещена с так называемой "Прямой линией".

Российские СМИ показали кадры очереди из журналистов, выстроившейся перед началом мероприятия. Большинство участников - корреспонденты российских государственных и лояльных Кремлю СМИ. На конференцию, однако, допущены и корреспонденты ряда западных изданий.

На днях российский лидер заявил, что если не удастся достигнуть мирного соглашения, Россия "военным путём" захватит территории Украины, на которые она претендует. При этом Путин резко раскритиковал страны Европы, но воздержался от критики США, которые участвуют в мирных переговорах.

Предварительный проект мирного соглашения предусматривал вывод украинских войск из Донецкой области - но не из Запорожской и Херсонской. Украина заявляет о несогласии с выводом войск из Донбасса. Утверждалось, что Россия в случае такого вывода согласна на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Неясно, означают ли сегодняшние заявления Путина очередное изменение позиции Москвы.