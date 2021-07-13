В Москве произошла массовая драка между трудовыми мигрантами

В Москве возле станции метро "Кузьминки" произошла драка между трудовыми мигрантами. По разным данным, в ней приняли участие от 50 до 200 человек.

Несколько человек получили ножевые ранения и доставлены в больницу. По меньшей мере, 20 участников драки задержаны, сообщают источники ТАСС и "Интерфакса". В московской полиции подтвердили информацию о задержанных, однако не уточнили, сколько их.

Как рассказал собеседник "Интерфакса", предположительно драку "на почве личной неприязни" устроили трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии. Затем к обеим сторонам конфликта стянулись земляки, и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть. Видео очевидцев драки опубликовали Mash, Baza и Life Shot.