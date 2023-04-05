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В Москве произошёл пожар в одном из зданий Министерства обороны

Здание Минобороны на Знаменке (задний план)

В центре Москвы вечером в среду произошёл пожар в одном из зданий Министерства обороны на улице Знаменка. По сообщениям экстренных служб, источник возгорания находится в кабинете на третьем этаже. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти, спасатели эвакуируют людей. Сведений о пострадавших пока нет.

Около 20.00 московского времени ТАСС сообщил о локализации пожара.

Здание на Знаменке, 19 - бывшая усадьба Апраксиных - было построено в конце XVIII века. В нём располагаются административные службы Минобороны, в том числе Департамент военного имущества и Департамент жилищного обеспечения. Также в нем расположен музей полководца Георгия Жукова.

Как уточняет РБК, в 2016 году этот дом уже горел, у него обрушилась кровля. Пожар тогда тушили около девяти часов.

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