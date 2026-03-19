В Москве произошёл взрыв в отделении Россельхозбанка

В Москве 19 марта произошёл взрыв в отделении Россельхозбанка. Судя по опубликованным в соцсетях фото и видео его последствий, взрывная волна выбила стёкла, помещение банка повреждено.

Взрыв произошёл на улице Менжинского на севере Москвы.

Впоследствии ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о задержании подозреваемого во взрыве. Утверждается, что это 15-летний подросток, который действовал по указанию телефонных мошенников - по версии следствия, из Украины. Он сам пострадал в результате взрыва и был госпитализирован. О других пострадавших не сообщалось.

В России нередко происходят поджоги административных зданий или отделений банков, совершившие их люди, как правило, утверждают, что действовали по указке мошенников. Российское следствие возлагает ответственность за действия мошенников на украинские спецслужбы.

