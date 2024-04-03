В Москве прошёл обыск в офисе производителей ракеты "Циркон"

В Москве сотрудники полиции и ФСБ провели обыск в офисе "Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования".

НИЦ АСК входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которая производит гиперзвуковые ракеты "Циркон". В феврале сообщалось, что российская армия начала применять "Цирконы" при обстрелах Украины.

Одновременно с этим обыск прошёл в компании "Сирена-Трэвел", разработчика российской системы бронирования авиабилетов Leonardo, офис которого находится в одном здании с НИЦ АСК.

СМИ отмечают, что о причинах оперативных мероприятий в офисе НИЦ АСК ничего не сообщается, однако обыск в "Сирена-Трэвел" связан "с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года". Утверждается, что компания сама уведомила правоохранительные органы "об инцидентах в сфере информационной безопасности" и "предоставляет доступ ко всем необходимым документам и данным в ходе расследования".

При этом связаны ли обыски в НИЦ АСК и "Сирена-Трэвел" между собой - неизвестно. О каких-либо успешных хакерских атаках в отношении производителей ракеты "Циркон" ранее ничего не сообщалось.