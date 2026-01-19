В Москве разбили табличку на доме, где была убита Политковская

В Москве неизвестные разбили мемориальную доску журналистке Анне Политковской, установленную на доме на Лесной улице, где она была убита 7 октября 2006 года.

Об этом со ссылкой на очевидца, приславшего фотографии, сообщил в воскресенье бывший московский муниципальный депутат Александр Замятин.

На доске было написано "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская".

"Новая газета", где работала Политковская, и дети журналистки будут добиваться возбуждения уголовного дела в связи с уничтожением доски, говорится в сообщении редакции.

Телеграм-канал RusNews в понедельник пишет, что активисты установили новую самодельную табличку на доме Политковской. На ней нанесена та же надпись, что и на разбитой мемориальной доске.

Власти пока не комментировали случившееся.

Политковская писала о нарушениях прав человека в Чечне, критиковала российские власти. По делу об убийстве журналистки "Новой газеты" были осуждены подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов и братья Махмудовы – Рустам, Ибрагим и Джабраил. Они получили 11 лет, пожизненное, 20 лет, пожизненное, 14 и 12 лет лишения свободы соответственно. Заказчики преступления не были найдены, срок давности по этому делу истек в 2021 году. Родные и соратники Политковской не раз говорили о том, что к её убийству могли быть причастны власти Чечни.

В ноябре 2023 года Сергей Хаджикурбанов ушел из колонии воевать в Украине и получил помилование.