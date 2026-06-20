В Москве резко подорожал бензин после атак украинских дронов на НПЗ

В Московском регионе резко выросли цены на бензин, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "ОМТ-Консалт". За неделю стоимость АИ-95 в Москве увеличилась почти на два рубля и превысила 75 рублей за литр, а в Подмосковье рост составил более трёх рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и с АИ-92, а также с дизельным топливом.

Главной причиной участники рынка называют систематические удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. В мае под атаками оказались 16 НПЗ, включая восемь из десяти крупнейших предприятий отрасли.

В ночь на 16 июня беспилотники повредили установку Московского НПЗ в Капотне. Она обеспечивает более половины мощности завода, а спустя два дня предприятие вновь подверглось атаке и было вынуждено остановить работу. Московский НПЗ обеспечивает около 40% нефтепереработки региона и значительную часть местного рынка топлива.

На фоне дефицита топлива некоторые сети АЗС в России и аннексированном Крыму ввели ограничения на продажу бензина и дизеля. В некоторых регионах запрещена продажа топлива в канистры или установлены лимиты на объём заправки одного автомобиля.

Федеральная антимонопольная служба уже потребовала от ряда крупных сетей АЗС объяснить резкий рост цен. Эксперты предупреждают, что дефицит топлива может распространиться на другие регионы, а топливный кризис станет одним из факторов ускорения инфляции во второй половине года.