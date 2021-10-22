В Москве сильный ветер повредил зубцы Кремля. ВИДЕО

В Москве сильный ветер сорвал в пятницу строительные конструкции со стены Кремля.

В результате были повреждены несколько зубцов. На кадрах в соцсетях видно, что сорванные при порыве леса были установлены на стене недалеко от Мавзолея и Спасской башни.

В Федеральной службе охраны (ФСО) подтвердили, что ветер снёс строительные леса при проведении реставрационных работ и были повреждены мерлоны (зубцы). Пострадавших нет, отметили в ФСО.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ветре до 20 метров в секунду в столице в течение дня. Москвичам посоветовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты на улице, а также парковать машины вдали от деревьев. Несколько автомобилей были повреждены упавшими деревьями. Всего таких деревьев насчитали 8. На одном из участков внутренней стороны ЦКАД по направлению в сторону Киевского шоссе на дорогу упал информационный щит, нарушивший движение транспорта, отмечает ТАСС.