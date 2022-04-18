В Москве скончался режиссёр Леонид Хейфец 

В Москве на 88-м году жизни скончался театральный режиссёр Леонид Хейфец. Об этом сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), в котором Хейфец преподавал, Григорий Заславский. Причина смерти не уточняется.

Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. Окончив Белорусский политехнический институт, он переехал в Москву, где поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет. После его окончания Хейфец в течение семи лет работал режиссёром театра Советской армии, затем, в течение пятнадцати лет - режиссёром Государственного академического Малого театра, и в течение четырёх лет - режиссёром Московского академического театра имени Маяковского.

Известно, что из театра Советской армии Хейфец ушёл в знак протеста против закрытия спектакля "Два товарища" по Владимиру Войновичу.

Всего за свою творческую жизнь Хейфец поставил более 40 спектаклей и снял несколько телефильмов по произведениям Чехова, Тургенева, Островского и Гончарова.

Одновременно с этим Хейфец преподавал в крупнейших профильных вузах: ГИТИСе, Высшем театральном училище имени Щепкина, Театральном институте имени Щукина. Среди его учеников - актёры Артур Смольянинов, Александр Петров, Александр Паль, Павел Деревянко, и другие.