В Москве снова сорвали табличку памяти Анны Политковской

Памятную табличку с дома, где жила и была убита журналистка Анна Политковская, вновь сорвали. Об этом сообщил председатель московского регионального отделения партии "Яблоко" Кирилл Гончаров в своём телеграм-канале.

"Табличку памяти Анны Политковской снова убрали. Слов нет. Вчера приходил, всё было на месте", — написал он. По словам Гончарова, 2 февраля мемориал был восстановлен после седьмого случая вандализма за месяц.

Первый раз памятная табличка на фасаде дома на Лесной улице была разбита 18 января. Тверской суд Москвы признал виновным Александра Филиппова и оштрафовал его на тысячу рублей, признав виновным в мелком хулиганстве. Филиппов утверждал, что действовал непреднамеренно.

В "Новой газете", где работала Политковская, считают, что "к подобным преступлениям причастен не один человек, а группа лиц с явно неонацистскими взглядами".

Анна Политковская писала о нарушениях прав человека в Чечне, критиковала российские власти. По делу об убийстве журналистки были осуждены подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов и братья Махмудовы – Рустам, Ибрагим и Джабраил. Они получили 11 лет, пожизненное, 20 лет, пожизненное, 14 и 12 лет лишения свободы соответственно. Заказчики преступления не были найдены, срок давности по этому делу истек в 2021 году. Родные и соратники Политковской не раз говорили о том, что к её убийству могли быть причастны власти Чечни.





Больше новостей Радио Свобода: