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В Москве студентку ВШЭ оштрафовали за антивоенный комментарий

Здание учебного корпуса НИУ ВШЭ в Москве
Здание учебного корпуса НИУ ВШЭ в Москве

В Москве студентку национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенный комментарий на странице патриотического движения вуза, поддерживающего войну в Украине. Суд признал её виновной в дискредитации действий российской армии, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Отмечается, что антивоенный комментарий студентка оставила ещё в сентябре прошлого года и не под своим именем. Несколько месяцев оперативники Центра по борьбе с экстремизмом выясняли, кто же на самом деле его опубликовал.

"Осторожно, новости" сообщает имя осуждённой - Кристина Б, и то, что в НИУ ВШЭ она учится на третьем курсе.

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