В Москве суточное число заболевших COVID-19 выросло вдвое за неделю

В Москве суточное число заражений коронавирусом выросло почти в два раза в течение недели. На утро 18 января выявлено 8 342 новых случая. Это почти на 11 процентов больше, чем накануне, и максимум с 28 октября 2021 года. Умерли за последние сутки, по данным городского оперативного штаба, 69 пациентов с COVID-19, выздоровели 1838 человек.

Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Москвы связывают с распространением "омикрон"-штамма коронавируса, первые случаи заражения которым были выявлены в России в начале декабря.

Мэр Москвы ранее отмечал, что, несмотря на рост заболеваемости, количество тяжёлых случаев и госпитализаций не растёт. Этот вариант коронавируса более заразен, но, по последним данным, менее летален. Накануне в столичные больницы были доставлены 736 пациентов.

Однако главный врач московской больницы им. Филатова Валерий Вечорко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в клинике выросло за неделю на 30 процентов. Четверть из них – в тяжёлом состоянии, каждый третий на аппарате ИВЛ. Он вновь напомнил о необходимости вакцинироваться, чтобы защитить организм от тяжелых последствий инфекции.

В России на начало января полностью привито лишь около 60 процентов взрослого населения.

Как заявил во вторник директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, разработанная ими вакцина "Спутник V" борется с "омикрон"-штаммом коронавируса с эффективностью 75 процентов. При ревакцинации "Спутником Лайт" этот показатель будет составлять 100 процентов, добавил он.

Московские власти пока не планируют вводить локдаун. Однако допускают ужесточение ограничений при перегрузке больниц. Введение локдаунов на федеральном уровне не обсуждается, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Необходимые решения в регионах по борьбе с COVID принимают губернаторы и главы субъектов, добавил он.

В целом по России (включая аннексированный Крым) за прошедшие сутки зарегистрировали 31 252 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 7 декабря.