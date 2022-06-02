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В Москве - обыски у активистов по делу о фейках про армию

Антивоенный пикет в Москве

В Москве в четверг у нескольких журналистов и гражданских активистов прошли обыски. Как сообщают "Медиазона", SOTA и ОВД-Инфо, они связаны с уголовным делом о распространении так называемых фейков о действиях российских вооружённых сил в Украине.

Известно об обысках у журналиста SOTA Глеба Якутова, гражданской активистки Юлиаславы Ковалевич, активиста Даниила Давыденко и родителей администратора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, который сейчас отбывает 25 суток ареста.

Якутов был задержан накануне по обвинению в мелком хулиганстве. С обыском к нему пришли в общежитие МГУ, где он живёт.

По сообщению ОВД-Инфо, всех, у кого прошли обыски, привезли или везут в Следственный комитет на допрос по делу о фейках. С чем связано обвинение и в каком статусе находятся активисты - пока не ясно.

С начала войны в Украине, вскоре после которого в Уголовный кодекс включили норму о наказании за так называемые фейки, было возбуждено около 50 дел по этой статье. По ней может грозить до 10, а в ряде случаев до 15 лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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