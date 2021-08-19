В Москве умер художник-фотореалист Евгений Гороховский

В Москве на 71 году жизни умер художник и один из родоначальников отечественного фотореализма Евгений Гороховский. Об этом сообщила галерея современного искусства pop/off/art. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Евгений Гороховский родился в марте 1951 года в Одессе, в семье известного художника Эдуарда Гороховского. В 1973 году закончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ. После этого работал в Новосибирке.

В 1970-е годы под влиянием отца и представителей неофициального искусства – Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова – Гороховский начинает заниматься фотреализмом. Одна из известных его работ ­– "Ковер ДОСААФ", в основу которой легла фотография металлических решёток с эмблемой ДОСААФ, за которым в солнечном свете изображён многоэтажный дом и кусок синего неба.

Гороховский – автор 20 персональных и участник более сотни групповых выставок. Работы художника представлены в Государственной Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, а также в музеях Германии и США.