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В Москве умер народный артист России Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт

В Москве умер народный артист России Александр Ширвиндт. Ему было 89 лет. О смерти Ширвиндта сообщает ТАСС со ссылкой на актёра Сергея Газарова. По его словам, артист умер в больнице.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Он начал свою карьеру в театре и кино в 1956 году. Снялся в более чем 60 художественных фильмах, играл в театрах Ленком, Московском драмтеатре на Малой Бронной и Московском академическом театре сатиры. В качестве режиссера и сценариста участвовал в создании более 30 спектаклей и постановок.

С 2000 до 2021 год Ширвиндт руководил Московским театром сатиры, до этого он 30 лет служил там как актер.

Александр Ширвиндт известен по ролям в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка", "Вокзал для двоих".

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