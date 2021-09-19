В Москве умер писатель и поэт Владимир Тучков

В Москве умер писатель Владимир Тучков. Ему было 72 года.

Тучков родился в 1949 году в Подмосковье. В 1972 году закончил Московский лесотехнический институт. 18 лет работал программистом и системотехником в Мытищинском научно-исследовательском институте радиоизмерительных приборов.

С 1990 по 2002 год Тучков работал журналистом, в том числе в газетах "Вечерняя Москва" и "Московский комсомолец".

Первые литературные публикации Тучкова появились в конце 1980-х годов. В конце 1980-х начале 1990-х годов писатель был участником московского клуба "Поэзия" и принимал участие в его акциях.

По роману Тучкова "Танцор" в начале 2000-х годов режиссёр Дмитрий Светозаров снял сериал.

Проза и стихи Тучкова на русском языке и в переводе издавались в России, Болгарии, Германии, Израиле, Франции и других странах.

С 2015 года писатель – член Всемирного ПЕН-клуба. На протяжении своей карьеры Тучков становился лауреатом и дипломантом литературных премий и конкурсов, дважды входил в шорт-лист премии "Антибукер".