В Москве умер писатель и сценарист Алексей Слаповский. Ему было 65 лет. По словам родственников, у Слаповского диагностировали пневмонию. Ранее он переболел COVID-19.

Слаповский родился в Саратовской области в 1957 году. В 1979-м закончил филологический факультет Саратовского университета. Работал учителем русского языка и литературы, корреспондентом саратовского телевидения и радио, заведовал отделом журнала "Волга".

Слаповский – автор сценариев для российских сериалов и фильмов, среди которых "Синдром феникса", "Неизвестность", "Остановка по требованию", "Ирония судьбы. Продолжение". Писатель четыре раза выходил в финал литературной премии Букера и три раза премии "Большая книга".

Автор пьесы "Инна" о женской колонии. Прототипом героини стала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Тогда она отбывала срок в колонии по делу о хулиганстве после акции в храме Христа Спасителя.

Алексей Слаповский - участник программ Радио Свобода.