В Москве умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

В Москве умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Ему было 92 года. Об этом в инстаграме написал его внук Иван Засурский.

"Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он – такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский – последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны", - говорится в сообщении факультета журналистики.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. В 1948 году он закончил Московский институт иностранных языков имени Мориса Тореза.

На журфаке Засурский начал работать в 1953 году - через год после основания факультета.

В 1964 году Засурский стал исполнять обязанности декана, а в 1965 официально возглавил факультет. В 2007 году занял почётную должность президента факультета журналистики МГУ.

Засурский награждён орденами "Знак почёта", Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" и Дружбы. В 2015 году президент журфака стал лауреатом правительственной премии в области печатных СМИ. В 2015 году удостоен звания заслуженного журналиста России.