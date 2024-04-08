В Москве умер российский певец Евгений Кунгуров

Российский певец, заслуженный артист России Евгений Кунгуров умер на 41 году жизни. Специализирующиеся на оперативной хронике российские СМИ сообщают, что он мог покончить с собой. Тело было обнаружено в квартире исполнителя на Зоологической улице рядом с центром Москвы, передаёт МК.

Кунгуров — баритон, солист Калининградского музыкального театра, участник российских реалити-шоу и ведущий программы "Романтика романса" на телеканале "Культура". Он окончил Московскую консерваторию, выступал в Российском национальном оркестре, Образцово-показательном оркестре внутренних войск МВД. В сольной карьере он исполнял фрагменты опер, советские эстрадные песни, народные песни и романсы.

В 2014 году Кунгуров выступал в Москве на митинге-концерте на Красной площади в честь аннексии Россией Крыма. Песня "Севастопольский вальс" была исполнена перед выходом российского президента Владимира Путина. После этого его наградили званиями заслуженного артиста Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

В 2018 году в Севастополе Кунгуров открыл своим исполнением празднование годовщины аннексии, на которое приехал Путин.