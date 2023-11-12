В Москве умерла драматург и сценарист Нина Садур. Ей было 73 года.

Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. Первая публикация писательницы вышла в 1977 году в журнале "Сибирские огни".

В 1983 году Садур закончила Литературный институт имени Горького в Москве, училась у писателей Виктора Розова и Инны Вишневской.

В 1989 году у Садур вышел полноценный сборник пьес "Чудная баба". Тогда же Садур стала членом Союза писателей СССР.

Первым пьесу "Чудная баба" поставил Студенческий театр МГУ. Позднее постановки по произведениям Садур выходили в Ленкоме, Театре имени Ермоловой, драматическом театре "Бенефис".

Садур – автор сценариев к фильмам и сериалам, среди которых "Таксистка", "Ростов-папа", "Я – это ты".

В 1999 году режиссёр Кирилл Серебренников снял сериал "Ласточка" по пьесе Садур "Уличённая ласточка".

Книги Садур издавались, в частности, в Финляндии, Великобритании, Германии, Японии.

В 2014 году Садур была в числе писателей и деятелей культуры, поддержавших аннексию Крыма. Участвовала в литературном фестивале 2016 года в Севастополе.