В Москве уничтожена еще одна табличка памяти Анны Политковской

Памятную доску журналистке Анне Политковской на доме в Москве, где она была убита в 2006 году, уничтожили второй раз за сутки, сообщает издание SOTA.

Подробности

На этот раз была сброшена и разбита временная табличка, установленная на месте уничтоженной в воскресенье, с той же надписью, что и на оригинальной: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская".

"Новая газета Европа" утверждает, что причастность к уничтожению мемориальной доски признали "в закрытом телеграм-канале" неонацисты из признанной в России террористической организации National Socialism / White Power (NS/WP).

Табличка "Последнего адреса"

Журналист Сергей Пархоменко сообщает, что на том же доме уничтожена и табличка проекта "Последний адрес", посвященного памяти жертв сталинских репрессий.

"На той же стене еще в июне 2017 года была установлена памятная табличка с именем Соломона Абрамовича Рябенького, известного советского химика и организатора химического производства, директора научного инеститута ХИМ-2. Он был расстрелян по выдуманному обвинению в “шпионаже” в 1938 году, а в 10957 - полностью реабилитирован.

Вот внизу фотография фасада этого дома, где видна и табличка, и мемориальная доска. Так вот: эта табличка вчера тоже была свирепо оторвана. Оригинальную, металлическую, выломали уже много месяцев назад. А на этом месте волонтеры много раз устанавливали картонные дубликаты. Теперь оторвали опять.

Те же самые люди потрудились. Точнее, есть у меня подозрение, что пришли они за этой табличкой, как систематически выламывают все такие таблички в округе, и заодно расколотили и стеклянную мемориальную доску Анны Политковской".

Убийство Политковской

Политковская писала о нарушениях прав человека в Чечне, критиковала российские власти. По делу об убийстве журналистки "Новой газеты" были осуждены подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов и братья Махмудовы – Рустам, Ибрагим и Джабраил. Они получили 11 лет, пожизненное, 20 лет, пожизненное, 14 и 12 лет лишения свободы соответственно. Заказчики преступления не были найдены, срок давности по этому делу истек в 2021 году. Родные и соратники Политковской не раз говорили о том, что к её убийству могли быть причастны власти Чечни.

В ноябре 2023 года Сергей Хаджикурбанов ушел из колонии воевать в Украине и получил помилование.