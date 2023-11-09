В Москве ужесточили статью обвинения следившему за домом Коца

Следственный комитет предъявил обвинение по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни задержанному 28-летнему москвичу, который, по версии следствия, следил за семьёй прокремлёвского журналиста Александра Коца.

По данным следователей, обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте и с 4 по 7 ноября следил за домом Коца. Кроме того, москвич пытался получить от жены Коца информацию о его профессиональной деятельности, говорится в сообщении Следственного комитета.

Задержанный признал вину. Следователи будут ходатайствовать об аресте. Обвиняемому грозит до двух лет колонии.

О задержании москвича стало известно вчера. Сначала его подозревали воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста из-за попытки оказать давление на супругу Коца. Наказание по этой статье предусматривает исправительные работы до одного года.

Следственный комитет не называет имя обвиняемого. По данным телеграм-канала Mash, его зовут Леонид Гутаров.

Александр Коц сообщил, что он находится в зоне боевых действий и предположил, что слежка может быть связана как "с украинской темой", так и "с душевным равновесием задержанного".

Коц ранее написал в телеграме, что найти его домашний адрес можно на украинском сайте "Миротворец". По его словам, он сам и его семья ранее получали угрозы, чаще всего с телефонов с украинскими номерами.

Александр Коц - военный корреспондент "Комсомольской правды" и владелец популярного в провоенных кругах телеграм-канала. В прошлом году Владимир Путин назначил его членом Совета по правам человека.