Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Москве в четвертый раз пропала памятная табличка Политковской

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Памятная табличка журналистке Анне Политковской на доме в Москве, где она была убита в 2006 году, пропала в четвертый раз. Как сообщает SOTAvision, последнюю неделю активисты регулярно вешают новые таблички из бумаги и пенокартона, но неизвестные каждый день снимают их с фасада дома.

Первый раз мемориальную доску Политковской разбили 18 января. Впоследствии суд в Москве оштрафовал на 1000 рублей Александра Филиппова, которого обвинили в уничтожении доски – его признали виновным в мелком хулиганстве.

"Новая газета Европа" писала, что причастность к уничтожению мемориальной доски признали "в закрытом телеграм-канале" неонацисты из признанной в России террористической организации National Socialism / White Power (NS/WP).

В "Новой газете", где работала Политковская, также заявили, что "к этому и подобным преступлениям причастен не один человек, а группа лиц с явно неонацистскими взглядами".

  • Анна Политковская писала о нарушениях прав человека в Чечне, критиковала российские власти. По делу об убийстве журналистки были осуждены подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов и братья Махмудовы – Рустам, Ибрагим и Джабраил. Они получили 11 лет, пожизненное, 20 лет, пожизненное, 14 и 12 лет лишения свободы соответственно. Заказчики преступления не были найдены, срок давности по этому делу истек в 2021 году. Родные и соратники Политковской не раз говорили о том, что к её убийству могли быть причастны власти Чечни.
Взрывы в Адыгее
Embed
Взрывы в Адыгее

No media source currently available

0:00 0:22:36 0:00

Взрывы в Адыгее

13 человек пострадали

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG