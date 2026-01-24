В Москве в четвертый раз пропала памятная табличка Политковской

Памятная табличка журналистке Анне Политковской на доме в Москве, где она была убита в 2006 году, пропала в четвертый раз. Как сообщает SOTAvision, последнюю неделю активисты регулярно вешают новые таблички из бумаги и пенокартона, но неизвестные каждый день снимают их с фасада дома.
Первый раз мемориальную доску Политковской разбили 18 января. Впоследствии суд в Москве оштрафовал на 1000 рублей Александра Филиппова, которого обвинили в уничтожении доски – его признали виновным в мелком хулиганстве.
"Новая газета Европа" писала, что причастность к уничтожению мемориальной доски признали "в закрытом телеграм-канале" неонацисты из признанной в России террористической организации National Socialism / White Power (NS/WP).
В "Новой газете", где работала Политковская, также заявили, что "к этому и подобным преступлениям причастен не один человек, а группа лиц с явно неонацистскими взглядами".
- Анна Политковская писала о нарушениях прав человека в Чечне, критиковала российские власти. По делу об убийстве журналистки были осуждены подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, Лом-Али Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов и братья Махмудовы – Рустам, Ибрагим и Джабраил. Они получили 11 лет, пожизненное, 20 лет, пожизненное, 14 и 12 лет лишения свободы соответственно. Заказчики преступления не были найдены, срок давности по этому делу истек в 2021 году. Родные и соратники Политковской не раз говорили о том, что к её убийству могли быть причастны власти Чечни.