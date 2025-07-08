В Москве в ходе рейдов в отношении мигрантов задержали более 500 человек

Сотрудники правоохранительных органов Москвы провели рейды в хостелах и молельных домах. Их целью, как отмечается, было "выявление и пресечение незаконной миграции". Об этом сообщил Следственный комитет по Москве.

По результате рейдов в отделения полиции для проверки доставили более 500 человек. За нарушение правил въезда и режима пребывания из России выдворили и привлекли к административной ответственности более 30 человек. Один иностранный гражданин, как утверждается, находился в розыске, отмечает Настоящее время.

В Следственном комитете не уточнили, когда именно проводились рейды, и граждане каких стран были выдворены из России.

После теракта в марте 2024 года в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", организаторами которого российское следствие назвало нескольких граждан Таджикистана, в России резко ужесточили политику по отношению к иностранцам и трудовым мигрантам. Кроме того, силовые структуры совместно с представителями националистической организации "Русская община" периодически проводят рейды на рынках, в мечетях, банях и кафе.