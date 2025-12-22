Ссылки для упрощенного доступа

В Москве в результате подрыва автомобиля погиб генерал Генштаба

На месте взрыва автомобиля Фанила Сарварова в Москве, 22 декабря 2025 года
На месте взрыва автомобиля Фанила Сарварова в Москве, 22 декабря 2025 года

В Москве в результате подрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщает Следственный комитет.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot писал, что причиной взрыва автомобиля на улице Ясеневой, предварительно, стало самодельное взрывное устройство. По одной из версий, оно взорвалось через несколько секунд после того, как Kia Sorento начал движение. По данным Baza, автомобиль успел проехать несколько метров. Осколками повреждены по меньшей мере семь стоящих рядом автомобилей.

В 1990-е и начале 2000-х годов 55-летний Сарваров участвовал в осетино-ингушском конфликте и в войне в Чечне, в 2015-16 годах – в боевых операциях российских войск в Сирии. По данным издания "Проект", Сарваров также участвовал в войне против Украины.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершённом общеопасным способом и о незаконном обороте взрывчатых веществ.

"Следствием отрабатываются различные версии. Одна из них связана с организацией преступления украинскими спецслужбами", – говорится в заявлении Следственного комитета.

Комментариев украинской стороны по поводу гибели генерала Сарварова пока не поступало.

