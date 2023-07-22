В Москве в результате прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека

Четыре человека погибли при прорыве трубы с кипятком в московском торговом центре "Времена года". Есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Трубу прорвало в торговом центре на Кутузовском проспекте, на одном из этажей. СМИ приводят разные цифры числа получивших ожоги.

По последним данным "Базы", пострадали девять человек. Ранее телеграм-канал сообщал о 50 или 70 пострадавших. Несколько человек госпитализированы.

По утверждению "Базы", несколько этажей торгового центра залиты водой. В здании могут находиться заблокированные посетители. Причина случившегося пока неизвестна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по ней — до 10 лет тюрьмы.



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