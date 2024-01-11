В Москве в возрасте 88 лет умер актёр Юрий Соломин

В Москве умер художественный руководитель Государственного академического Малого театра актёр Юрий Соломин. Ему было 88 лет.

Два дня назад Соломина выписали из больницы, куда он попал после микроинсульта.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. После школы поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. После его окончания был зачислен в труппу Малого театра. Сыграл на сцене роль гоголевского Хлестакова в спектакле "Ревизор", Сирано де Бержерака в постановке по пьесе Эдмонда Ростана, царя Фёдора в трагедии Алексея Толстого.

В 1980 году Соломин стал режиссёром Малого театра, а с 1988 года и до конца своих ней был художественным руководителем.

С 1961 года Соломин преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актерского мастерства.

В кино Соломин дебютировал в картине "Бессонная ночь" режиссёра Исидора Анненкова, но известность артисту принесла роль разведчика Павла Кольцова в пятисерийном фильме "Адъютант его превосходительства".

Юрий Соломин снимался во многих известных фильмах, в том числе "Дерсу Узала" японского режиссёра Акиры Куросавы, "ТАСС уполномочен заявить", "И был вечер, и было утро", "Сильные духом".

Как режиссёр снял фильмы "Скандальное происшествие в Брикмилле" по мотивам пьесы британского драматурга Джона Пристли, "Берег его жизни", в котором сыграл главную роль русского путешественника Николая Миклухо-Маклая, "В начале было слово" и фильм-спектакль "Таинственный ящик" по пьбесе Петра Каратыгина.

В начале 1990-х годов руководит министерством культуры РСФСР.

В 2012 году Соломин был зарегистрирован доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, в 2014 году подписал письмо в поддержку аннексии Крыма. Был членом инициативной группы по выдвижению Путина в президенты на выборах 2018 года.

Юрий Соломин имеет звания народного артиста СССР, народного и заслуженного артиста РСФСР. Лауреат многих премий. Награждён государственными орденами и медалями.