В Москве внезапно умер представитель оборонной компании Сербии

В Москве при невыясненных обстоятельствах умер представитель сербской государственной оборонной компании "Югоимпорт-СДПР" Радомир Куртич. Об этом со ссылкой на источники сообщают во вторник сербские СМИ, в частности "РТС" и "Блиц". Куртич умер 17 ноября, но сообщения о смерти появились только сейчас. Вечером во вторник их прокомментировал президент страны Александр Вучич.

Издание "Блиц" утверждает, что "смерть носит подозрительный характер", и что президент Сербии Александр Вучич был проинформирован об этом. Оно также указывает на то, что российская сторона пока не направила заключения судебно-медицинской экспертизы.

Утверждается, что спецслужбы Сербии направили Вучичу доклад о "подозрительной смерти" Радомира Куртича. Утверждается, что он умер скоропостижно на московской улице. Официальная причина смерти не известна. Представители компании "Югоимпорт", как далее пишет "Блиц", после смерти Куртича посетили Москву и обнаружили в офисе компании пропажу большого количества документов, а также жестких дисков компьютеров.

"Президент Сербии на встрече с представителями служб безопасности и «Югоимпорта» заявил, что мы не должны никого обвинять, пока не получим веских доказательств, но требуем получить всю необходимую информацию от представителей российского государства и спецслужб", - говорится в публикации.

Александр Вучич подтвердил вечером 16 декабря, что ожидает ответа от российских спецслужб по поводу смерти Радомира Куртича, и добавил, что будет бороться за выяснение правды о ней, но не хочет спекулировать на эту тему.

"Я знаю, что пропали жесткие диски и другие вещи, но это не обязательно должно быть связано с каким-либо событием. Пока мы ничего не получили от экспертов-криминалистов. Речь идет о нашем гражданине. Но распространять подозрения и теории заговора я не могу", - заявил Вучич.

Российские СМИ о смерти Куртича пока не сообщали, реакции государственных органов также не было.

"Югоимпорт-СДПР" занимается торговлей оружием, оборонной техникой и технологиями. Издание "РТС" называет её крупнейшей в регионе оборонной компанией.

В мае Служба внешней разведки (СВР) России обвинила сербские оборонные предприятия в поставках боеприпасов Украине, несмотря на официально заявленный Белградом нейтралитет.

Сообщение СВР было опубликовано под заголовком "Сербский военпром пытается выстрелить России в спину". В тексте говорится, что "вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну" оценивается в "сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия". Власти Сербии заявили, что не поставляют Украине боеприпасы прямо, но продают их странам Европы, которые могут распоряжаться ими как угодно.