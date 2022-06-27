В Москве во время прогулки задержан Илья Яшин 

В Москве полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина, сообщила журналистка Ирина Баблоян, которая гуляла с ним по парку. По её словам, полицейские увели Яшина в машину, не объяснив причину задержания. По неподтверждённым данным, оппозиционера везут в отдел полиции по району Хамовники.

Ранее Яшина штрафовали, признавая виновным в "дискредитации российской армии". Всего на него было заведено четыре подобных административных дела.

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