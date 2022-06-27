Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Москве во время прогулки задержан Илья Яшин 

Илья Яшин, архивное фото 

В Москве полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина, сообщила журналистка Ирина Баблоян, которая гуляла с ним по парку. По её словам, полицейские увели Яшина в машину, не объяснив причину задержания. По неподтверждённым данным, оппозиционера везут в отдел полиции по району Хамовники.

Ранее Яшина штрафовали, признавая виновным в "дискредитации российской армии". Всего на него было заведено четыре подобных административных дела.

Новости дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG