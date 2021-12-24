В Москве возбудили дело после акции с баннером "С днём ЧКиста"

В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия из-за акции "Левого блока" против репрессий у здания управления ФСБ в день работников органов безопасности ("день чекиста"). Об этом сообщает "ОВД-Инфо" (признан "иноагентом") со ссылкой на адвоката Александра Саламова.

В рамках уголовного дела задержан активист "Левого блока" Руслан Абасов. По данным правозащитного проекта, его доставили в ОВД "Академический". Там же находится другой задержанный активист Лев Скорякин. Его соратники утверждают, что у Скорякина провели обыск, изъяли технику и после этого увезли в наручниках.

В каком статусе находятся задержанные активисты, не уточняется.

Утром 20 декабря два человека с закрытыми лицами зажгли файеры и развернули у отдела управления ФСБ по Юго-Западному округу Москвы баннер "С днём ЧКиста".

"За последний год роль ФСБ в управлении государством усилилась многократно, - было возбуждено огромное количество уголовных дел, а несистемная оппозиция по факту прекратила свое существование. При этом ради освоения бюджетов, силовики продолжают искать так называемых «иностранных агентов», выдуманных ими же террористов и прочих неугодных им граждан, на месте которых может оказаться любой из нас. ФСБ давно из службы безопасности превратилось в отдельную ветвь власти" – цитирует портал Activatica заявление организаторов акции.