В Москве возбуждено дело о фейках против 63-летнего пенсионера

В Москве возбуждено уголовное дело о распространении так называемых фейков о российской армии по мотивам политической вражды против 63-летнего пенсионера Константина Селезнёва, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

В квартире у подозреваемого прошёл обыск, у него изъяли телефон, технику и заграничный паспорт. После этого Селезнёва увезли на допрос, а позже поместили в изолятор временного содержания. В среду утром Лефортовский районный суд должен избрать для него меру пресечения.

Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста пенсионера на его личной странице в социальной сети "ВКонтакте".

В одном из них он скопировал собственное письмо генпрокурору России, в котором привёл выдержки из доклада ООН и расследования американского издания The New York Times о предполагаемых преступлениях российских военнослужащих на территории Украины - в частности об убийствах мирных жителей в Буче.

В другом посте Селезнёв раскритиковал президента России Путина за присвоение почётных званий 64-й мотострелковой бригаде, бойцов которой подозревают в массовых преступлениях в Буче, и 53-й зенитной бригаде, военнослужащие которой подозреваются в причастности к крушению "Боинга" над Донбассом в 2014 году. В тексте пенсионер называет Путина "руководителем террористического государства".

Константину Селезнёву может грозить до десяти лет лишения свободы. Отмечается, что он женат, у него есть двое детей.