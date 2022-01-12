В Москве впервые выдали "паспорт негражданина"

Первый человек без гражданства получил в Москве временное удостоверение личности, так называемый паспорт негражданина. Об этом сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.

Обладателем документа стал 53-летний Якубджан Хакимджанов, которому пришлось провести два года в миграционном центре в Сахарово, так как из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.

Со слов Хакимджанова, он родился в Душанбе, а когда ему было пять лет, его семья переехала в Астрахань. По словам Меркачёвой, он "уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло". Когда его задержали в последний раз, полиция не смогла установить его личность — тогда выяснилось, что у него нет гражданства ни одной страны.

Закон о "паспортах неграждан" вступил в силу в августе 2021 года. Документ могут получить люди, у которых забрали гражданство России по решению суда, и те, кто не сменил паспорт СССР и не вступил в российское гражданство. Также документ выдадут людям, которых не могут выдворить из страны по решению суда, так как ни одна другая страна их не принимает.



"Паспорт негражданина" действует в течение десяти лет, но его необходимо продлевать каждый год.