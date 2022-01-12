Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Москве впервые выдали "паспорт негражданина"

Миграционный центр в Сахарово

Первый человек без гражданства получил в Москве временное удостоверение личности, так называемый паспорт негражданина. Об этом сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.

Обладателем документа стал 53-летний Якубджан Хакимджанов, которому пришлось провести два года в миграционном центре в Сахарово, так как из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.

Со слов Хакимджанова, он родился в Душанбе, а когда ему было пять лет, его семья переехала в Астрахань. По словам Меркачёвой, он "уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло". Когда его задержали в последний раз, полиция не смогла установить его личность — тогда выяснилось, что у него нет гражданства ни одной страны.

Закон о "паспортах неграждан" вступил в силу в августе 2021 года. Документ могут получить люди, у которых забрали гражданство России по решению суда, и те, кто не сменил паспорт СССР и не вступил в российское гражданство. Также документ выдадут людям, которых не могут выдворить из страны по решению суда, так как ни одна другая страна их не принимает.

"Паспорт негражданина" действует в течение десяти лет, но его необходимо продлевать каждый год.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG