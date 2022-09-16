В Москве вручена литературная премия "Ясная Поляна"

В Большом театре Москвы состоялось вручение литературной премии "Ясная Поляна", сообщает "Коммерсантъ". Гран-при получил психологический роман писателя Дмитрия Данилова "Саша, привет!" о смертной казни. Лучшей иностранной книгой, изданной на русском языке, признан роман "Братья" китайского автора Юй Хуа.

Дмитрий Данилов – не только писатель, но и поэт, драматург, лауреат театральной премии "Золотая маска". Его роман "Саша, привет!" повествует о судьбе преступника, приговорённого к смертной казни, но вынужденного месяцами и годами ждать приведения приговора в исполнение в государстве, где для приговорённых созданы максимально гуманные и комфортные условия, и о лицемерии общества, которое эти комфортные условия обеспечивает, но продолжает убивать своих граждан.

Материальный эквивалент главного приза составляет 3 млн рублей. По 1 млн рублей получат номинанты, вошедшие в шорт-лист премии: Анастасия Астафьева (сборник "Для особого случая"), Сергей Беляков (документальный роман "Парижские мальчики в сталинской Москве"), Канта Ибрагимов (роман "Маршал"), Анна Матвеева (роман в письмах "Каждые сто лет"), Ислам Ханипаев (повесть "Типа я" – она же стала лауреатом премии читательских симпатий) и Иван Шипнигов (роман-вербатим "Стрим").

Премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году, она ежегодно вручается за лучшие литературные произведения традиционной формы. Председатель жюри — праправнук Льва Толстого и советник президента России Владимир Толстой. Спонсором премии выступает компания Samsung.