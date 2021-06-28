В Москве вступили в силу новые правила посещения кафе и ресторанов

В Москве с 28 июня кафе и рестораны будут принимать только граждан имеющих специальный QR-код. Получить его могут только те, кто привился вакциной от COVID-19, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение трёх дней. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Посещать мероприятия численностью больше 500 человек, так же можно только при наличии QR-кода. Столовые на предприятиях, в учебных заведениях, а также рестораны в гостиницах и отелях могут не переходить в "бесковидный" режим при условии, что они не будут открыты для посторонних. Использование QR-кодов для посещения заведений общепита и массовых мероприятий с 28 июня становится бессрочным. Сертификаты тестирования или вакцинации должны быть зарегистрированы в государственной базе. Бумажные справки приниматься не будут.
За минувшие сутки в России выявлено 21 650 новых случаев заболевания COVID-19. Умерло 611 заболевших. Больше всего смертей зафиксировано в Москве - 124 и Санкт-Петербурге - 110. Такой высокой смертности за сутки не было с момента начала пандемии в 2020 году.
- В июне на фоне резкого роста числа заражённых COVID-19 в России в некоторых регионах вернули карантинные ограничения, а также объявили об обязательной вакцинации части сотрудников сферы услуг, торговли и чиновников. Решение об обязательной вакцинации принято уже почти в 20 регионах России.
- Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной вакцинации чаще всего является незаконным. Кремль заявил, что выступает против обязательной иммунизации, однако считает, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".
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