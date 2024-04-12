В Москве взорвалась машина бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова

На севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находился бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, под автомобилем взорвалось неустановленное устройство. Это произошло, когда Прозоров повернул ключ в замке зажигания. По информации Mash, водитель получил травмы ног, его госпитализировали. Повреждены также стоящие рядом машины.

"После случившегося Василий Прозоров чувствует себя нормально, ему оказывается медицинская помощь", – сказал ТАСС собеседник из окружения Прозорова, не уточнив подробности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело "в связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец". По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

48-летний Прозоров работал в СБУ в должности консультанта-эксперта антитеррористического штаба 1999 по 2018 год, пишет Mash. В марте 2019 года он выступил на пресс-конференции в Москве, во время которой заявил, что с апреля 2014 года вплоть до своей отставки в 2018 году он сотрудничал с российскими спецслужбами, как он сам утверждал, "добровольно по идеологическим мотивам". В СБУ тогда заявили, что Прозорова уволили из СБУ "за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера".

В 2023 году российские спецслужбы сообщили, что предотвратили покушение на Прозорова, который на тот момент жил в Бердянске.