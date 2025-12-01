В Москве взорвался автомобиль сотрудника оборонного НИИ

В Новой Москве (город Московский) во дворе многоэтажного жилого дома утром 1 декабря взорвался автомобиль Land Cruiser 200 Prado. Возник пожар, кадры которого распространили СМИ и телеграм-каналы. Пожарные потушили автомобиль, который, однако, полностью выгорел. В машине никого не было, о пострадавших не сообщалось.

Телеграм-канал "112" первым сообщил, что машина принадлежала сотруднику одного из научно-исследовательских институтов, входящих в структуру корпорации "Ростех". Этот институт - НИИ "Полюс" имени Стельмаха - производит в том числе лазерное оборудование для армии.

Речь идёт о докторе физико-математических наук и специалисте в области квантовой электроники, имя которого не называется. "Московский комсомолец" пишет, что сейчас он находится в командировке в Юго-Восточной Азии.

Как отмечает "Агентство", НИИ "Полюс" входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех". Учреждение занимается в том числе оборонными технологиями и участвует в форуме "Армия" Минобороны. Институт внесён в санкционные списки США и ЕС из-за вторжения России в Украину. Среди разработок НИИ, как пишет "Агентство", лазерный целеуказатель-дальномер, который используется для разведки наземных целей.

Агентство РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника экстренных служб пишет о том, что предварительной причиной взрыва стало короткое замыкание во время дистанционного включения двигателя на прогрев. В то же время, "112" пишет, что сработало взрывное устройство. Официальной информации о причинах взрыва пока нет.

"Агентство" отмечает, что с начала войны предположительно спецслужбы Украины провели несколько успешных покушений на российских высокопоставленных военных, среди которых был начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и генерал Генштаба Ярослав Москалик. Пока нет данных о том, что взрыв машины 1 декабря был именно покушением на учёного.