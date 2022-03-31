В Москве за чтение стихов Некрасова задержана литературовед Любовь Сумм 

В Москве на Пушкинской площади задержана кандидат филологических наук, литературовед и переводчица Любовь Сумм. Сообщается, что стоя на площади она читала вслух стихотворение Николая Некрасова "Внимая ужасам войны...", которое входит в школьную программу. Что собираются вменить Сумм полицейские - пока не ясно.

После российского вооружённого вторжения на территорию Украины власти РФ ввели новый закон об административном и уголовном наказании за "дискредитацию действий российской армии" и "публичном распространении заведомо ложной информации" о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 50 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до 15 лет. Возбуждены уже десятки таких дел.

Любовь Сумм - переводчица с английского, немецкого и латыни. В России в её переводах изданы произведения Гилберта Честертона, Клайва Льюиса, Ивлина Во, Салмана Рушди, Плутарха, Франциска Ассизского и др.