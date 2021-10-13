В Москве за месяц число больных COVID-19 детей выросло в 2,5 раза

В Москве за последние две недели количество школьников, заболевших COVID-19, увеличилось на 42 процента, а за последний месяц – в два с половиной раза. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста с коронавирусной инфекций нового типа, добавила она.



Однако московские власти пока не хотят переводить школы на онлайн-обучение и запустили проект по экспресс-тестированию учащихся на коронавирус в 10 школах Москвы. Раз в две недели всех учеников с 1-го по 11-й класс, а также воспитанников дошкольных групп будут проверять на COVID-19. Классы будут сдавать тестирование отдельно от других, в конце одного из уроков или во время классного часа. Так как экспресс-тест не требует специальных медицинских навыков, тестирование смогут проводить учителя или даже родители.

Положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин. Его передадут в поликлинику, и к ребёнку придёт врач и возьмёт ПЦР-тест, пояснила Ракова.

13 октября в России, включая аннексированный Крым, зафиксирован максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии. За последние сутки, по данным оперативного штаба, умерли 984 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

На фоне осеннего роста заболеваемости и смертности в России от коронавирусной инфекции нового типа всё больше регионов вводят ограничения и обязательную вакцинацию. По данным РБК, их уже более пятидесяти. Накануне власти Московской области ввели обязательную вакцинацию 80 процентов работников торговли, общественного питания, транспорта, салонов красоты и фитнес-клубов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не исключил введение локдауна в регионе. По оценкам врачей, ситуация с распространением коронавируса в области близка к критической, заявил Азаров. Накануне власти Самарской области ужесточили ограничения работы кафе и ресторанов, для не вакцинированных жителей старше 65 лет прекращено действие социальных карт, отменены все детские спортивные мероприятия.



На прошлой неделе о критической ситуации в своем регионе сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он подчеркнул, что число заболевших растет "стремительно", а количество госпитализированных превысило показатели прошлого года в несколько раз.