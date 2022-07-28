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В Москве за наклейку "Я против Путина" задержан оппозиционер Михаил Кригер 

Михаил Кригер 

В Москве дорожная полиция задержала оппозиционного активиста Михаила Кригера. Его автомобиль остановили из-за наклеек на стёклах с надписями "Я против Путина. Я - за Навального" и "Навальный - мой президент".

Задержанного доставили в отдел полиции по столичному району Якиманка, затем отпустили с обязательством о явке на составление протокола, но спустя полчаса снова задержали и увезли уже в другое ОВД - по району Замоскворечье. В чём именно собираются обвинять Кригера - неизвестно.

Михаил Кригер - известный московский оппозиционный активист, более 15 лет участвующий в акциях протеста против власти Владимира Путина и политических репрессий. За свою позицию он неоднократно подвергался административным арестам и штрафам. Также на него несколько раз нападали активисты прокремлёвских общественных движений.

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