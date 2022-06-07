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В Москве за плакат на балконе "Нет войне" задержан доцент МГУ

Михаил Лобанов 

В Москве полиция задержала доцента Московского государственного университета и кандидата от КПРФ на прошлогодних выборах в Госдуму Михаила Лобанова. Как сообщил адвокат Михаил Бирюков, задержание связано с тем, что Лобанов вывесил на своём балконе плакат с надписью "Нет войне".

В данный момент доцент МГУ находится в отделе полиции по району Раменки. Предположительно на него собираются завести административное дело о дискредитации действий вооружённых сил России.

  • После российского вооружённого вторжения на территорию Украины власти России ввели новый закон об административном и уголовном наказании за дискредитацию действий российской армии и публичное распространение заведомо ложной информации о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 100 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до 15 лет. Возбуждены уже сотни таких дел.

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