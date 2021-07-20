В Москве задержали активиста с плакатом "Свободу Алексею Навальному"

В Москве полиция задержала активиста Даниила Симачёва, который вышел с плакатом "Свободу Алексею Навальному" к зданию правительства города. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Симачёва привели в отдел полиции для проверки документов, а затем попросили написать объяснительную. По словам пикетчика, сотрудники МВД отпустили его без протокола и обязательства о явке.

Оппозиционера Алексея Навального задержали вечером 17 января в московском аэропорту Шереметьево, когда политик вернулся в Россию из Германии. На следующий день его арестовали по делу "Ив Роше". 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил политику условный срок на реальный – 3,5 года колонии общего режима. Суд учел срок ареста Навального в 2014 году. В колонии общего режима он пробудет 2 года и 8 месяцев.

В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи и при этом к нему не допускают его лечащего врача.

С призывом оказать Навальному медицинскую помощь выступили правозащитники, власти ряда стран, нобелевские лауреаты и мировые знаменитости. В его поддержку в десятках городов России и мира прошли акции протеста, в России они закончились задержаниями тысяч человек.