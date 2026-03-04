В Москве задержали бывшего депутата от "Яблока" Галину Фильченко

В Москве задержали бывшего муниципального депутата от партии "Яблоко" Галину Фильченко. Об этом сообщают российские государственные медиа, включая ТАСС, и близкий к силовым структурам телеграм-канал Mash. Они называют Фильченко "последней оставшейся в России участницей" "Съезда народных депутатов", отмечает "Настоящее Время".

Сотрудники ФСБ провели обыск в ее квартире. Mash пишет, что причина задержания – возможная связь с поддерживающим Украину экс-депутатом Госдумы Ильей Пономарёвым, инициатором создания "Съезда народных депутатов". Официально об обыске и задержании Фильченко не сообщалось. Комментариев Фильченко или её адвокатов пока не было.

Первый "Съезд народных депутатов" состоялся в ноябре 2022 года в Польше. Его участники тогда приняли декларацию, в которой речь идет о признании президента России Владимира Путина узурпатором власти в России, о необходимости отмены конституции образца 1993 года, а также о проведении люстрации. Из-за создания съезда, который позиционировал себя как прообраз легитимного органа власти, против Пономарёва было возбуждено дело, а у его предполагаемых соратников в России прошли обыски.

В апреле 2023 года Генпрокуратура России признала "Съезд народных депутатов" нежелательной организацией. В ведомстве считают, что его "деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в РФ".

В декабре 2025 года Верховный суд России признал "Съезд народных депутатов", который в последнее время де-факто не функционирует, террористической организацией.