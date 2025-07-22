В Москве задержали бывшего главу штаба Бориса Надеждина

В Москве у здания Госдумы задержали активиста и бывшего главу штаба Бориса Надеждина Дмитрия Кисиева, вышедшего на пикет против поправок о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщил Надеждин.

Кисиев держал в руках плакат, на котором было написано "За Россию без цензуры. Оруэлл писал антиутопию, а не методичку".





Помимо Кисиева полицейские задержали корреспондентов издания RusNews Юлию Петрову и Константина Жарова, а также журналистку "Коммерсанта" Божену Иванову.

Кисиев и Надеждин пришли к зданию Госдумы, где сегодня в третьем чтении будут рассматривать законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов. Борис Надеждин написал, что к ним сразу подошли сотрудники полиции: "Подошли человек 10 с полным снаряжением во главе с подполковником. Они в курсе, что нам запретили массовый пикет. Предупредили о нарушениях, безопасности и пр. Рюкзачки проверили".