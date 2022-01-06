В Москве около 10 задержанных на пикетах в поддержку Казахстана

В центре Москвы на Чистопрудном бульваре, у посольства Казахстана, в четверг задержали не менее десяти человек, которые вышли на пикеты в поддержку участников протестов в Казахстане.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо" (включено в реестр "иноагентов") со ссылкой на задержанных. Издание называет имена нескольких из них. Как утверждается, среди задержанных есть 80-летняя женщина. Они доставлены в 2 московских ОВД.

Накануне участников одиночных пикетов задерживали у памятника Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах. Также сообщалось о задержаниях на Манежной площади.

Российский "Конгресс интеллигенции", объединяющий ряд деятелей культуры оппозиционных взглядов, в четверг распространил заявление с осуждением ввода российских войск в Казахстан по запросу властей этой страны. Утверждается, что российские военные уже в Казахстане, однако пока не сообщалось об их участии в подавлении протестов.