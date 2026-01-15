В Москве задержали жительницу Ингушетии, сбежавшую от насилия

В Москве задержали 21-летнюю жительницу Ингушетии Айну Манькиеву, сбежавшую, по её словам, от домашнего насилия, сообщает правозащитная группа "Марем". По данным правозащитников, полиция "хочет выдать ее ингушским оперативникам".

Айна Манькиева сбежала из дома в апреле 2025 года, с собой, как отмечается, у нее ничего не было, даже паспорта. Как пишет Кавказ.Реалии, по данным правозащитников, отец Манькиевой относится к влиятельному в Ингушетии братству баталхаджинцев и ранее обвинялся в продаже ребёнка.

Родственники после побега объявили её в розыск как без вести пропавшую, но Айна снялась с розыска. Теперь ее задержали по подозрению в краже. Эту статью часто используют родственники бежавших от домашнего насилия девушек, чтобы насильно вернуть их домой.

Центр "Марем" также опубликовал заявление, написанное Манькиевой в полицию. В нём девушка утверждает, что подвергалась сексуализированному насилию со стороны своих родственников. Она также отвергает обвинение в краже.

"Жизнь Айны была настоящим кошмаром. Ей ни в коем случае нельзя возвращаться в Ингушетию! В ее случае риск пропасть навсегда, как это было с Седой Сулеймановой, очень велик <...>. Седу не могут найти ни живой, ни мертвой. Сейчас очень важно не позволить сделать то же самое с Айной", – говорится в сообщении группы "Марем". В нём имеется в виду история уроженки Чечни Седы Сулеймановой, о которой уже несколько лет нет известий после того, как её после задержания в Петербурге вывезли в Чечню. Друзья Седы и правозащитники полагают, что её родственники могли совершить так называемое убийство чести.

Отец Айны Манкиевой, Хамбор Манкиев, подтвердил "Осторожно, Media", что его дочь сбежала из дома. Он заявил, что ему ничего не известно о ее задержании, а его дочь кто-то "вербовал", чтобы "разрушить семью": "Без матери, без отца, без братьев, без сестры – счастья не видать никому. Я любой ценой найду", - заявил он, подчеркнув, что рассчитывает вернуть дочь в республику с помощью своих связей: "Власть работает до верхушки, до Госдумы работает там даже", – приводит его слова издание.

По данным издания, Манькиева уже несколько часов находится в ОВД Свиблово.

Домашнее насилие – одна из системных проблем Северного Кавказа. Местные жительницы подвергаются ему со стороны мужей и других членов семьи. Как правило, полиция игнорирует такие случаи, а в случае возбуждения уголовных дел суды выносят минимальные наказания, отмечает "Настоящее Время".