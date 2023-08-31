В Москве задержан администратор канала Moscow Calling Андрей Куршин

В Москве задержан администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин. Об этом сообщает SHOT и ряд провоенных телеграм-каналов. Утверждается, что против Куршина возбуждено уголовное дело о распространении так называемых фейков о российской армии, и в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах впоследствии подтвердил задержание Куршина и возбуждение уголовного дела о "фейках".

SHOT публикует видео, как утверждается, момента задержания. На нём сотрудники правоохранительных органов предъявляют Куршину документы на Ленинградском вокзале, прямо на выходе из поезда. Канал также утверждает, что в квартире Куршина прошёл обыск, и публикует короткое видео предположительно из квартиры блогера.

Канал Moscow Calling, имеющий более 85 тысяч подписчиков, публикует новости и материалы, посвящённые войне в Украине, в том числе и с критикой российских властей.

Как отмечает "Дождь", в 2014 году Куршин в качестве добровольца воевал в Донбассе против украинских войск. В Украине он внесён в базу "Миротворец". Куршин критиковал решение Владимира Путина о вторжении в Украину 24 февраля 2022 года. Себя он называл "не-Z-патриотом", утверждая, что "Z-патриоты" (то есть те, кто поддерживает войну) в мае 2023 года разбили окна в квартире его родителей в Москве.