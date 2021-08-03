В Москве задержан бывший глава МВД по Камчатскому краю

В Москве задержан бывший начальник управления МВД по Камчатскому краю Михаил Киселев. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

"Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы", – заявил глава ведомства.

Колокольцев находится с рабочим визитом на Камчатке. О задержании Киселёва он рассказал после того, как представил личному составу управления нового главу регионального МВД.

По данным источника издания "Камчатка-информ", Киселева задержали в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки. ТАСС также сообщил, что в отношении бывшего главы камчатского МВД возбуждены два уголовных дела.

Михаил Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю указом президента России в июне этого года. В этой должности он находился с лета 2018 года.

Его предшественник Александр Сидоренко был арестован и осужден на пять лет лишения свободы по обвинению в злоупотреблении полномочиями.