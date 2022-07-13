В Москве задержан бывший замглавы МЧС

В Москве задержан бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Гурович. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает "Коммерсантъ", официально Следственный комитет пока не комментировал задержание.

Гурович был освобождён от должности в мае, после назначения нового главы МЧС - Александра Куренкова. Ему вменяют в вину нарушения при строительстве госпиталя для больных коронавирусной инфекцией в Мурманской области, в результате которых был причинён ущерб на сумму 350 млн рублей. Это, как пишет "Коммерсантъ", более трети суммы, выделенной из бюджета на строительство.

Во вторник в Москве, как утверждается, были проведены десятки обысков в рамках этого дела. Гурович был задержан, сегодня Басманный суд должен избрать ему меру пресечения. Следствие ходатайствует об аресте.

Следствие считает, что быстровозводимый госпиталь в Мурмашах Мурманской области, строительство которого курировал замминистра Гурович, оказался не в полной мере готов к эксплуатации, в частности его конструкции оказались менее огнестойкими, чем это необходимо. Защита считает, что в документах нет никаких оснований для уголовного преследования Гуровича - госпиталь был построен и использовался в пандемию.